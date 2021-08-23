Жителей Орла потрясла ужасная авария в 909 квартале

18-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с такси.

Жители обсуждают ДТП, произошедшее в 909 квартале города Орла. В субботу, в 20.40, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с мотоциклом BSE PH 125, сообщает пресс-служба УМВД.

На улице Кромская 33-летняя водитель выехала на полосу встречного движения и не смог избежать столкновения с 18-летним мотоциклистом, который следовал во встречном направлении. Молодой парень получил травмы и был госпитализирован.

Отметим, что жители Орла сразу же начали активно обсуждать произошедшее, задолго до появления официальной информации.

Сразу в нескольких сообществах социальной сети «В контакте» появились фото и видео, снятые на месте ДТП. В ходе жарких обсуждений очевидцы заявляли, что женщина-водитель была таксистом и пыталась обогнать шедший перед ней автомобиль. Что касается молодого мотоциклиста, то местные жители писали о том, что реанимация забирала его в «очень тяжелом состоянии».

ИА «Орелград».