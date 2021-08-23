Жителей Орла потрясла ужасная авария в 909 квартале

23.8.2021 | 15:54 Новости, Происшествия

18-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с такси.

Жители обсуждают ДТП, произошедшее в 909 квартале города Орла. В субботу, в 20.40, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с мотоциклом   BSE PH 125, сообщает пресс-служба УМВД.

На улице Кромская 33-летняя водитель выехала на полосу встречного движения и не смог избежать столкновения с 18-летним мотоциклистом, который следовал во встречном направлении. Молодой парень получил травмы и был госпитализирован.

Отметим, что жители Орла сразу же начали активно обсуждать произошедшее, задолго до появления официальной информации.

Сразу в нескольких сообществах социальной сети «В контакте» появились фото и видео, снятые на месте ДТП. В ходе жарких обсуждений очевидцы заявляли, что женщина-водитель была таксистом и пыталась обогнать шедший перед ней автомобиль. Что касается молодого мотоциклиста, то местные жители писали о том, что реанимация забирала его в «очень тяжелом состоянии».

ИА «Орелград».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования