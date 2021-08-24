Клычков опасается вспышки COVID-19  в сентябре

Это вызвано массовым возвращением людей из отпусков.

Во время прямого эфира в сетевых аккаунтах губернатор Андрей Клычков поделился с жителями своими опасениями о возможной вспышке COVID-19 в сентябре.

«Что касается опасений, которые есть, то мы сегодня обсуждали их на наших совещаниях. Я думаю, что риск того, что у нас 10, 15, 20 сентября возможен всплеск «ковида», совершенно очевиден. Многие возвращаются с отпусков. Начинается перемещение потоков людей в разных сферах. Поэтому здесь ситуация, к сожалению, может повторить осень прошлого года» — заявил губернатор Орловской области.

При этом, Андрей Клычков отметил, что жители области все активнее проходят вакцинацию. По его данным, прививку уже сделали более 205 тысяч человек. В регион регулярно поступают новые партии вакцин. С начала вакцинации в Орел поступило около 278 тысяч доз.

ИА «Орелград».