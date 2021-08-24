Количество случаев кишечных инфекций выросло в Орле

Обнародованы оперативные данные о «социальной» заболеваемости в регионе.

Орелстат со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Орловской области обнародовал оперативные сведения о заболеваемости местного населения отдельными инфекционными болезнями в июле 2021 года. Из отчета следует, что за прошедший месяц в области было зарегистрировано 194 случая острых кишечных инфекций, в том числе пять случаев сальмонеллеза. По сравнению с июнем 2021 года показатель заболеваемости вырос на 27,6 процента, а по сравнению с уровнем годичной давности – увеличился в 2,4 раза.

Также в регионе в 3 раза выросло число зарегистрированных случаев заболевания острыми гепатитами. Что касается других инфекций, то острые инфекции верхних дыхательных путей в июле 2021 года фиксировались 10 704 раза, что в 1,8 раза больше, чем в июле 2020 года. Диагноз COVID-19 ставился орловцам 2765 раз, по сравнению с июнем 2021 года в июле количество заболевших новым коронавирусом выросло в 1,5 раза.

Кроме того, за отчетный месяц туберкулез впервые был выявлен у 13 орловцев, рост по сравнению с прошлым годом составил 30 процентов. Также на треть выросло число орловцев с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». Всего в июле 2021 года было зафиксировано 16 таких случаев.

ИА «Орелград».