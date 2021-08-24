Мэра Орла назвали крупнейшим «теневым владельцем» недвижимости в городе

Вокруг Парахина разгорается новый, гораздо более масштабный скандал.

Федеральное издание FLB подозревает орловского мэра в том, что он является крупнейшим в городе «теневым владельцем» недвижимости.

В опубликованном журналистском расследовании перечисляются орловские объекты недвижимости, к которым может иметь отношение Юрий Парахин. Среди них «Южный рынок», торгово-офисный комплекс на Московской, 9, 24 участка земли, находящиеся вокруг дома мэра, а также торговые киоски и магазины. Всего более 100 объектов.

Максимальный прирост активов, по версии FLB, произошел в тот период, когда Парахин был заместителем председателя правительства Орловской области

В скандальном материале упоминаются многочисленные родственники и многолетние деловые партнёры мэра. Особенное внимание уделяется семье Литваков.

По версии Агентства федеральных расследований, целью масштабной деятельности Юрия Парахина на рынке недвижимости была «легализации финансовых средств, достававшихся ему в разное время и различными путями. Тех самых средств, происхождение которых он, по понятным причинам, не хочет афишировать».

Сами журналисты, впрочем, признают, что ситуация вокруг собственности довольно запутанная: «Семейные дела Парахиных и Литваков в последние пятнадцать лет переплелись таким тесным образом, что сейчас следователям предстоит нелёгкая работа: выяснять, какая часть формально принадлежащей частным лицам и компаниям на самом деле принадлежит им, а какая – Юрию Парахину.»

ИА «Орелград».