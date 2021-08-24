В Орловской области на месте пожара обнаружили тело 73-летнего мужчины

24.8.2021 | 9:39 Новости, Происшествия

Предположительно пожар произошел из-за курения.

В Болхове при возгорании жилого дома было обнаружено тело 73-летнего мужчины, сообщает региональное МЧС.

На улице Калинина загорелся деревянный частный дом — об этом стало известно в понедельник, 23 августа, в 14.03. Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что горят веранда и чердак. Открытое пламя угрожало распространиться дальше.

МЧС ликвидировало эту угрозу. Но успели сгореть деревянная веранда, часть потолка и мебель в соседних комнатах. Было обнаружено тело пожилого мужчины. Спасатели предполагают, что были нарушены правила пожарной безопасности, а непосредственной причиной трагедии стало курение.

ИА «Орелград».

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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