Орловским депутатам напоследок расскажут о долге региона

Анализ госдолга Орловской области представлен в отчете об исполнении бюджета.

Правительство Орловской области, ранее утвердившее собственный отчет об исполнении бюджета региона за первое полугодие 2021 года, официально представит этот объемный документ на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Кстати, оно может стать как минимум одним из последних в его нынешнем созыве. Напомним, выборы депутатов нового созыва намечены на 19 сентября 2021 года.

Из правительственного отчета следует, что по состоянию на 1 июля 2021 года государственный долг Орловской области составляет 19,528 миллиарда рублей. В его структуре бюджетные ссуды, предоставленные федеральным центром, составляют 6,441 миллиарда рублей. Почти все они оформлены в рамках нескольких соглашений с Минфином РФ под ставку 0.1 процента годовых. Общая сумма коммерческим кредитов, которые «висят» на регионе, составляет 9,586 миллиарда рублей.

Орловская область задолжала по кредитным обязательствам двум банкам, все эти ссуды оформлены под ставку 5,25 процента годовых. Кроме того, у Орловской области по-прежнему имеется крупный долг в рамках программы внутренних заимствований. Речь идет о выпущенных несколько лет назад по ставке 8,3 процента государственных облигациях. Обязательства по ним на текущий момент составляют 3,5 миллиарда рублей. Добавим, что в первой половине текущего года область получила около 13 миллионов рублей в качестве погашения ранее выданных ею бюджетных кредитов трем муниципальным районам и нескольким юрлицам.

ИА «Орелград».