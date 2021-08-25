Орловских водителей «скорых» попытались оставить без положенных выплат

25.8.2021 | 18:50 Новости, Происшествия

В их «отпускные» не включили надбавки за работу с больными COVID-19

В Орловской области четыре медучреждения попытались оставить водителей «скорых» без положенных выплат. Проблему пришлось решать через региональную прокуратуру. О ситуации рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин во время личного приёма граждан узнал о проблемах водителей «скорой помощи». Выяснилось, что в 2021 году потерпевшим посчитали «отпускные» выплаты, но не включили туда положенные за работу с больными коронавирусом надбавки.

Прокуратура обязала первого зампреда правительства региона устранить нарушения. В результате, права водителей «скорых» на справедливую оплату удалось отстоять.

ИА «Орелград»

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