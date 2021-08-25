Управлять Орловской областью будет искусственный интеллект

Губернатор велел внедрить цифровые технологии в процесс госуправления.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Как следует из документа, сделано это по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоявшейся 4 декабря 2020 года. Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции поручено обеспечить реализацию проектов стратегии.

Документ получился многостраничным. В частности, он содержит перечень отечественных технологий, которые предполагается внедрить в Орловской области. В него включены нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, технологии учета, а также цифровые технологии, позволяющие собирать, хранить, агрегировать данные. Эти технологии, например, будут применены при реализации проекта по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Здесь и предполагается активное использование искусственного интеллекта.

Как объясняется в стратегии, основная текущая проблема в сфере госуправления заключается в ее несоответствии темпам технологических и экономических изменений в мире и Российской Федерации. Но ее можно решить за счет цифровизации. Вызов развития данного направления заявлен так: совершенствование системы государственного управления путем использования современных информационных технологий.

При этом, как полагают авторы документа, могут возникнуть новые стратегические риски. Некоторые из них названы наиболее значимыми. Например, одним из таких рисков являются сбои в функционировании информационных систем, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных стратегией. Второй важный риск — отсутствие необходимого финансирования на доработку информационных систем в случае изменения законодательства.

ИА «Орелград».