В Орле 2 месяца не могут решить вопрос со сгоревшим лифтом

Последние надежды жителей – на прокуратуру.

Более двух месяцев назад в одном из домов по улице Матросова загорелся лифт. С тех пор жители 9-этажки, включая инвалидов и стариков, вынуждены либо подниматься пешком, либо сидеть дома. Подъемник не только до сих пор не отремонтирован, но и нет ясности, когда это произойдет.

По инициативе Фонда капитального ремонта жильцы создали комиссию, которая признала произошедшее аварийной ситуацией. Это должно было ускорить начало ремонта, так как давало повод не устраивать конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.

По информации «Орелграда» этот план не сработал, и недовольство граждан растет.

«В конце июня было заседание экстренной комиссии, чтобы признать ЧП и найти подрядчика, однако это не ускорило решение вопроса. То протокол не смогли сделать, то сделали с ошибкой. А теперь вообще вопрос — нужен ли он был, раз с места ничего не сдвинулось? Сейчас люди надеются на прокурора, что он возьмет ситуацию под личный контроль», — сообщил «Орелграду» один из жильцов подъезда.

ИА «Орелград».