В Орловской области не возбудили ни одного дела о фиктивной вакцинации

В соседних областях возбудили более 20 дел

В Орловской области не возбудили ни одного дела из-за подделки сертификатов от COVID-19, сообщает «Коммерсантъ».

В Тамбовской области возбудили 21 уголовное дело по факту подделки сертификатов. Медики продавали сертификат за 3 000 рублей, а вакцину уничтожали. В Курской области в начале августа возбудили 1 уголовное дело. Также УМВД обнаружило в регионе 17 сайтов, готовых продать поддельный сертификат о прививке.

В Орловской, Липецкой и Белгородской областях случаев торговли поддельными сертификатами не обнаружили.