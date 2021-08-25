В Орловской области не возбудили ни одного дела о фиктивной вакцинации

25.8.2021 | 15:17 Новости, Общество

В соседних областях возбудили более 20 дел
В Орловской области не возбудили ни одного дела из-за подделки сертификатов от COVID-19, сообщает «Коммерсантъ».

В Тамбовской области возбудили 21 уголовное дело по факту подделки сертификатов. Медики продавали сертификат за 3 000 рублей, а вакцину уничтожали. В Курской области в начале августа возбудили 1 уголовное дело. Также УМВД обнаружило в регионе 17 сайтов, готовых продать поддельный сертификат о прививке.

В Орловской, Липецкой и Белгородской областях случаев торговли поддельными сертификатами не обнаружили.

ИА «Орелград»
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