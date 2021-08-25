Хулигану, напавшему на агитатора орловского КПРФ, дали семь суток

Нападавший был пьян, содеянное не осознавал и на суде раскаялся.
Дебошира, который напал на агитатора КПРФ в сквере Ермолова , наказали семью сутками ареста, сообщает Заводской районный суд. Им оказался Нечаев Никита Андреевич, житель Белгородской области.
23 августа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно и вызывающе – матерился, приставал к агитатору КПРФ, уничтожал предвыборные листовки.
На суде нарушитель во всем признался и раскаялся в совершенном поступке.
ИА «Орелград».