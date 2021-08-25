Хулигану, напавшему на агитатора орловского КПРФ, дали семь суток

25.8.2021 | 14:35 Закон и порядок, Новости

Нападавший был пьян, содеянное не осознавал и на суде раскаялся.

Дебошира, который напал на агитатора КПРФ в сквере Ермолова , наказали семью сутками ареста, сообщает Заводской районный суд. Им оказался Нечаев Никита Андреевич, житель Белгородской области.

23 августа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно и вызывающе – матерился, приставал к агитатору КПРФ, уничтожал предвыборные листовки.

На суде нарушитель во всем признался и раскаялся в совершенном поступке.

ИА «Орелград».

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