Орловцев призвали усилить бдительность из-за событий в Афганистане

Соответствующие инструкции селянам дают антитеррористические комиссии.

В Орловской области во всех муниципальных образованиях в преддверии начала нового учебного года и проведения единого дня голосования свои заседания проводят антитеррористические комиссии. Участники обсуждают текущую обстановку, а также планы на ближайшее будущее. Появились и новые инструкции, связанные с обострением международной обстановки. Одна из них, например, была озвучена на заседании антитеррористической комиссии Мценского района.

«Руководители правоохранительных органов обратили внимание глав администраций сельских поселений на осложнение ситуации в связи с происходящими событиями в Афганистане, на пребывание подозрительных лиц в сельских населенных пунктах, на постоянный контроль за бесхозяйными и заброшенными объектами», — сообщает Сергей Лазарев, начальник отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района.

Напомним, смена власти в Афганистане произошла в середине августа. После вывода американских войск из страны радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) развернуло широкомасштабную наступательную операцию и в считанные дни установило контроль почти на всей территории страны. 15 августа боевики без сопротивления вошли в Кабул. Происходящее спровоцировало массовый исход населения. В России опасаются, что вместе с мигрантами к нам могут попытаться приехать радикально настроенные экстремисты.

К реагированию на возможные нештатные ситуации готовятся и члены орловских избиркомов. Так, территориальная избирательная комиссия Колпнянского района совместно с местными властями и спецслужбами провела учебную штабную тренировку. Как уточнили в облизбиркоме, был отработан алгоритм действий при поступлении сигнала о заложенном взрывном устройстве на избирательном участке. Этот алгоритм прописан в «Памятке о действиях персонала избирательных комиссий при возникновении террористической угрозы». Она была утверждена протоколом совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Орловской области.

ИА «Орелград»