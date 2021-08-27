Мэр Орла утвердил положение о чрезвычайной комиссии

Комиссия займется предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил новое положение о городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Прежний документ, регламентирующий правила работы этого коллегиального органа, был принят еще в 2014 году и морально устарел. В мэрии, вероятно, решили, что проще утвердить новые правила, чем редактировать существующие. Согласно постановлению мэра, комиссия станет координационным органом городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГЗ ОТП РСЧС).

По сути, ее главная задача заключается в согласовании действий структурных подразделений мэрии, спасательных служб и служб жизнеобеспечения, а также всех организаций, расположенных на территории города. В зависимости от обстановки и масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации она может функционировать в нескольких режимах работы: режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Решение о введении конкретного режима функционирования комиссии остается за мэром.

В целом комиссия наделена достаточно широким кругом полномочий. Среди прочего она имеет право, например, разрабатывать предложения по совершенствованию правовых городских актов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС. Также она вправе не только изучать прогнозы чрезвычайных ситуаций, но и самостоятельно организовывать такое прогнозирование. Вправе комиссия и выдвигать предложения по развитию и обеспечению функционирования самого ГЗ ОТП РСЧС.

Членам комиссии разрешено запрашивать информацию как у структурных подразделений администрации города, так и у организаций и общественных объединений. Она имеет право заслушивать на своих заседаниях чиновников мэрий и представителей организаций. Самое важное: комиссия наделена правом при угрозе возникновения ЧС привлекать работников, транспорт и материально-технические средства, независимо от их ведомственной принадлежности. Такое возможно в случае, если требуется срочная помощь для выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Добавим, что в состав комиссии входят руководители структурных подразделений администрации города, а также муниципальных предприятий и учреждений.

ИА «Орелград», фото КП