В очном формате, но с ограничениями – орловские линейки 1 сентября

27.8.2021 | 13:58 Важное, Новости, Образование

На школьных линейках смогут находиться не более 50 человек единовременно.

Линейки, посвященные началу учебного года, пройдут в очном формате, но с ограничениями, сообщил региональный оперштаб по коронавирусу.

Школы получили рекомендацию провести линейки на открытых пришкольных территориях. Правда, не обойдется без ограничений. Единовременно на праздничном мероприятии смогут находиться не более 50 человек. Планируется, что учеников поделят по параллелям или по классам.

Родители и другие родственники школьников должно одеть маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

Сообщается также, что порядка 60% орловских педагогов уже прошли вакцинацию от  COVID-19.

ИА «Орелград»

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