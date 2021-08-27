В сентябре орловские госслужащие будут работать круглосуточно

В мэрии Орла сообщили, что такие меры приняли в преддверии Дня знаний и выборов

Во время проведения Дня знаний и выборов орловские госслужащие будут дежурить круглосуточно, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

В городской администрации подчеркнули, что эти меры нужны для защиты от возможных ЧП и терактов. Сотрудники орловской мэрии, администраций районов и школ будут дополнительно работать с вечера 31 августа по утро 2 сентября, а также с вечера 16 сентября до утра 20 сентября.

Напомним, 26 августа в районах Орловской области прошли заседания антитеррористических комиссий, на которых чиновников призвали усилить бдительность из-за ситуации в Афганистане.

ИА «Орелград»