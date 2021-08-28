Ливенские налоговики вернули почти 160 миллионов долговых  рублей

28.8.2021 | 17:00 Новости, Экономика

Налоговики рассказали о результатах работы по урегулированию задолженности.

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Орловской области вернула в бюджет более 159 миллионов рублей задолженности. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС. Поясним, что указанная инспекция обслуживает налогоплательщиков города Ливны, а также Ливенского, Глазуновского, Должанского, Колпнянского, Малоархангельского, Покровского и Свердловского районов. Как и другие структурные подразделения, она проводит работу по урегулированию задолженности. Взимать долги налоговикам помогают судебные приставы-исполнители.

Согласно приведенным УФНС данным, за семь месяцев текущего года  налогоплательщикам Ливен и указанных выше районов было направлено более 13 тысяч требований об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Было принято свыше 1000 решений о взыскании задолженности за счет денежных средств и 1475 решений о приостановлении операций по счетам должников. Что касается службы судебных приставов, то туда налоговики направили 596 постановлений и 1401 судебный акт о взыскании задолженности за счет имущества.

«В результате совместной работы со службой судебных приставов в 2021 году произведено 105 арестов имущества должников на сумму 10,274 миллиона рублей, — говорится в сообщении регионального управления ФНС России. —  От всех мер принудительного взыскания в бюджет в 2021 году уже поступило 159,6 миллиона рублей. Кроме того, погашено в результате адресной работы более 3 миллионов рублей задолженности».

В ведомстве подчеркнули, что в отношении должников, в том числе простых граждан, применяются все предусмотренные законом меры взыскания вплоть до запрета на выезд из страны. Кроме того, проводится анализ имущественного положения должников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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