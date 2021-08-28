Объявленного в розыск орловца отправили в колонию

Пустившийся в бега мужчина проведет за решеткой четыре месяца.

Мировой судья судебного участка № 1 Заводского района города Орла решил ближайшую судьбу местного жителя, который демонстративно выступил против введенного в отношении него ограничения свободы. Как следует из материалов дела, ранее он был дважды осужден Заводским и Железнодорожным районными судами областной столицы за совершенные преступления. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 11месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Осужденному было запрещено в течение года покидать свой по ночам, выезжать за пределы Орла и изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за ним. Кроме того, он должен был являться для регистрации в уголовно-исправительную инспекцию. Словом, это были стандартные ограничения.

Отбыв срок, мужчина был обязан выехать к избранному им месту жительства. Его также обязали не позднее утра 1 июля 2019 года явиться в отделение исполнения наказаний УИИ УФСИН России по Орловской области. Однако он проигнорировал уже это первое требование. Поскольку мужчина для постановки на учет не явился без уважительной причины, он тут же был признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Его начали искать, но установить место нахождения не удалось. В результате в начале сентября 2019 года он был официально объявлен в розыск. Его нашли только в конце января 2020 года. Тогда же на него было заведено уголовное дело по статье 314 УК РФ за злостное уклонение от отбывания наказания, которое было для него дополнительным. До суда это дело дошло только в июле 2021 года. Беглец признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 3 месяца и 14 дней.

ИА «Орелград»