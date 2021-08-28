Орловскую область завалили мясом и лишили хлеба

Производство парной свинины стало главным драйвером экономики региона.

Орелстат обнародовал оперативные данные о работе пищевой промышленности Орловской области. Из отчета следует, что одни подотрасли продолжают бить рекорды, а другие ежемесячно обновляют антирекорды. Кратко охарактеризовать ситуацию в этом секторе можно так: в Орловской области становится все больше мяса и все меньше сахара, круп и хлеба. Согласно наблюдениям статистиков, главным фактором роста показателей пищевой промышленности региона остается производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания.

«В июле 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оно выросло на 2,3 процента, — сообщает Орелстат. — За период с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост составил 14,5 процента. Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных в июле текущего года произведено 3774 тонн (на 21,6 процента больше, чем в июле прошлого года), с начала 2021 года их изготовлено 27 423,2 тонны (на 35,5 процента больше, чем за соответствующий период 2020 года)».

В других подотраслях ситуация развивается в противоположном направлении. Например, производство крупы в июле по сравнению с июлем 2020 года снизилось на 19 процентов и составило всего лишь 3245,7 тонны. Если сравнивать показатели за семь месяцев, то в этом году различной крупы в регионе произведено 32 948,7 тонны, что на 24,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок по сравнению с январем-июлем 2020 года снизилось на 60,5 процента. Тут впору говорить о стагнации производства.

Не все в регионе ладно и с производством других видов продуктов питания. Например, в этом году в Орловской области произведено 38 435,1 тонны муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смесей из них, что составляет всего 68,7 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Вероятно, это сказалось на объемах производства хлеба. Согласно официальным данным, всего за семь месяцев текущего года в регионе выпустили 19 986,9 тонны хлебобулочных изделий недлительного хранения, что ровно на 8 процентов меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»