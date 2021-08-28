В Орловской области проверили жизнь мигрантов

28.8.2021 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Более тысячи миграционных правонарушений вскрыто в регионе за полгода.

В Орловской области в январе-июле 2021 года сотрудниками управления по вопросам миграции регионального МВД проведено 1054 контрольно-надзорных мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Об этом говорится в информации о  состоянии оперативной обстановки. За отчетный период времени орловские полицейские выявили 1001 административное правонарушение. Все они связаны с несоблюдением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

В целом в отчетном периоде текущего года  общественно-политическая ситуация в Орловской области оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала, отмечают в управлении МВД. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,5 процента. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19 районах области, наибольшее — в Заводском районе города Орла, Краснозоренском, Корсаковском, Покровском и Хотынецком районах.

Ранее управление по вопросам миграции УМВД напомнило о продлении срока действия временных мер в отношении иностранных граждан. Речь идет о мерах по урегулированию их правового положения в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Эта преференция, например, распространяется на граждан других государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания или проживания в РФ.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы России до 30 сентября 2021 года. А тем из них, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и не имеет по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, предоставлена возможность до 30 сентября 2021-го обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. Установленные указом президента временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

ИА «Орелград»

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