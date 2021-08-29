На территории детской организации под Орлом разрешили стрелять в голубей

Орловцев призвали отрегулировать численность пернатых в регионе.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустиин издал сразу два приказа о регулировании численности охотничьих ресурсов. Внеплановая охота объявлена в связи с угрозой распространения опасных заболеваний. Так, из-за угрозы заноса в регион птичьего гриппа объявлена охота на голубя сизого и перепела. Приказом разрешено добыть по 24 особи каждого вида . Охота на эту птицу будет разрешена в период с 28 августа по 19 сентября 2021 года. Разрешено использовать охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие.

Перечень охотничьих угодий, на территории которых можно добывать перепела и голубя, также утвержден департаментом. Список насчитывает 24 таких территории в разных районах Орловской области. Для каждой территории установлен одинаковый лимит – добыть можно только по одной особи перепела и голубя сизого. Примечательно, что добыча разрешена даже в охотничьих угодьях Орловской областной общественной организации детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка».

Второй приказ Юрия Мишустина связан с угрозой распространения африканской чумы свиней. Напомним, в середине июля два очага этого заболевания были обнаружены в Хотынецком и Знаменском районах Орловской области. Носителями вируса оказались дикие кабаны. После подтверждения диагноза был введен карантин. Глава департамента разрешил добыть 58 кабанов обоих полов и всех возрастов. Охота на них продлится с 1 по 30 сентября 2021 года.

Разрешено использование не только огнестрельного оружия, но и собак охотничьих пород, и живоловушек. В данном случае список территорий для охоты оказался короче, чем в случае с пернатыми. Добывать кабана в рамках изданного приказа разрешено на общедоступных охотничьих угодьях Верховского (10 особей), Дмитровского (33 особи), Новодеревеньковского (8 особей) и Свердловского (7 особей) районов Орловской области.

ИА «Орелград»