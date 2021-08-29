Особый избирательный участок создан в Орле

На этом участке граждане смогут проголосовать на выборах в Госдуму и облсовет.

Постановление о создании особого участка для голосования на своем очередном заседании приняла Избирательная комиссия Орловской области. Он предназначен для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Использоваться этот участок будет в единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов.

Как следует из постановления, участок создан в соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения реализации активного избирательного права избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства. Поясним, что проголосовать на нем смогут, к примеру, жильцы новостроек, которые на день голосования еще не получат постоянную «прописку» по месту жительства. Особый участок получил номер 17. Он будет расположен в Орле на Привокзальной площади, дом 8. Иными словами, участок организован в здании Дворца культуры железнодорожников.

Как сообщили в облизбиркоме, на заседании были приняты и другие важные постановления. В частности, утвержден список избирательных участков, для которых будут изготовлены специальные трафареты, чтобы инвалиды по зрению могли самостоятельно заполнить бюллетени на предстоящих выборах. В другой список включены участки, на информационных стендах которых будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом. Они также предназначены для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.

«На заседании облизбиркома были рассмотрены вопросы об учете средств индивидуальной защиты, дезинфекции и иных материальных ценностей, используемых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении выборов», — добавили в Избирательной комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»