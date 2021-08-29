Содержание орловских чиновников обошлось в 300 миллионов

Подсчитаны затраты бюджета на денежное содержание госслужащих.

Правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении бюджета региона за первую половину 2021 года. Рассказывая о понесенных за отчетный период времени расходах, оно упомянуло о содержании чиновников. Так, согласно отчету, по состоянию на 1 июля 2021 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составляет 1186 единиц. Фактические затраты на их денежное содержание за указанный период времени превысили 302,45 миллиона рублей.

Если произвести нехитрые арифметические подсчеты, то станет понятно, что при озвученных показателях содержание одного чиновника областного уровня в этом году казне обходится примерно в 42,5 тысячи рублей. В целом это согласуется с данными Орелстата об уровне зарплат в этой «отрасли». Согласно последним подсчетам статистиков, средняя номинальная заработная плата в сфере государственного управления в Орловской области составляет 41 433 рубля.

Однако вернемся к правительственному отчету. Из него также следует, что в Орловской области насчитывается 30 427 работников государственных учреждений, которые тоже получают зарплату из бюджета. За шесть месяцев текущего года из областной казны на их денежное содержание фактически было затрачено 2,422 миллиарда рублей. На текущий момент размер средней номинальной зарплаты в регионе, по данным Орелстата, составляет 34 670 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она увеличилась на 8,8 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с показателем годичной давности только на 2,1 процента.

ИА «Орелград»