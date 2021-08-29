Стало известно, куда делись миллионы на орловские леса

В Орле завели дело на чиновников, отдавших миллионы бизнесмену.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области издало приказ о возбуждении дела по признакам грубого нарушения требований законодательства. Основанием для этого послужили материалы Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры, которая проверила расходование бюджетных средств. Речь идет о деньгах, выделенных на леса. Ответчиками станут управление лесами Орловской области, АУ ОО «Ливнылес» и некий ИП Акишин. Заявителем, соответственно, является природоохранная прокуратура.

Последняя выяснила, что в апреле этого года должностные лица заключили договор аренды лесохозяйственной техники и оборудования (с услугами по управлению) с ИП без проведения конкурентных процедур. Из материалов следует, что еще в феврале приказом управления лесами было утверждено государственное задание №5 на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов. Оно было предназначено для АУ ОО «Ливнылес» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Этим же приказом отделу бюджетного планирования и финансирования управления было поручено перечислить «Ливнылесу» деньги. Для исполнения госзадания в апреле был заключен вышеуказанный договор аренды. По его условиям предприниматель передает «Ливнылесу» за плату во временное владение и пользование лесохозяйственную технику и оборудование. При этом он своими силами оказывает «услуги по ее управлению и технической эксплуатации» для выполнения лесохозяйственных работ.

Прокуратура увидела в этом хитрую схему. Выполнять госзадание бизнесмен не имеет права. Но сдавать технику в аренду может. Надзорное ведомство предполагает, что под «прикрытием» аренды бюджетные деньги, выделенные госучреждению на выполнение госзадания, перетекают в частный карман. Кстати, изучая материалы прокуратуры, УФАС установило, что в 2018, 2019 и 2020 годах «Ливнылес» также привлекало этого же предпринимателя для выполнения работ в рамках государственного задания «путем заключения договоров без проведения конкурентных процедур». Всего с 2018 года по 2021 год таких договоров между «Ливнылесом» и конкретным бизнесменом было заключено на общую сумму 5,026 миллиона рублей.

При этом решения о заключении договоров с ИП, как установили антимонопольщики, принимались Наблюдательным советом, в состав которого входили должностные лица управления лесами Орловской области. Кроме того, «Ливнылес» заключало договоры подряда с физическими лицами в 2019 и 2020 годах. Кстати, эта организация уже представила свое объяснение. Заключается оно в том, что договор аренды «путем закупки у единственного поставщика» был заключен «по причине острой нехватки работников». Однако в УФАС сочли, что закон о закупках, на который ссылается организация, определяет порядок закупок исключительно для нужд самих автономных учреждений и не подлежит применению в данном случае.

Предварительный вывод антимонопольного органа таков: привлечение АУ ОО «Ливнылес» с согласия управления лесами Орловской области индивидуального предпринимателя к выполнению государственного задания за счет бюджетных средств без проведения конкурентных процедур привело или могло привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. На основании этого был издан приказ УФАС о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА «Орелград»