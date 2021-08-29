Стало известно, сколько заработала Орловщина в 2021 году

29.8.2021 | 18:00 Новости, Экономика

Правительство назвало суммы собственных доходов и поступлений свыше.

В первой половине 2021 года доходы бюджета Орловской области составили 19,818 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост данного показателя составил 2,395 миллиарда рублей, или 13,8 процента. Сведения об этом содержатся в отчете об исполнении регионального бюджета за первое полугодие, который утвердило областное правительство. Теперь его основные параметры предстоит обсудить и утвердить региональному парламенту.

Из документа следует, что собственные налоговые и неналоговые доходы региона составили 11,497 миллиарда рублей, то есть область заработала своими силами всего 51,7 процента поступлений. Это почти на треть больше, чем годом ранее, однако указанные цифры говорят о том, что Орловская область остается дотационным регионом. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в этом году составили 8,321 миллиарда рублей, всего на 3,2 процента меньше, чем год назад.

Что касается структуры поступлений, то по большинству налогов отмечен рост сборов. Так, по налогу на доходы физических лиц в бюджет поступило 3,554 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2020 года на 13,6 процента. Сборы по налогу на прибыль организаций составили 3,693 миллиарда и превзошли прошлогодний показатель на 66,2 процента. Поступления по налогу на имущество организаций увеличились на 20 процентов и составили 1,105 миллиарда рублей.

«Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в объеме 968,3 миллиона рублей с приростом на 253,4 миллиона, или на 35,4 процента, — следует из правительственного отчета. — Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 1,674 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2020 года на 22,1 миллиона рублей, или на 15,8 процента».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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