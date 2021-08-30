Чиновников обязали сделать площадки для мусора водонепроницаемыми

30.8.2021 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Решение об оборудовании площадок принял суд по иску прокуратуры.

Подробности сообщили в пресс-службе Новосильского районного суда. Исковое заявление подал межрайонный прокурор, отвечать пришлось администрации района. Истец просил о возложении на чиновников обязанности по оборудованию площадок для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Обращению в суд с исковым заявлением предшествовала проверка. Прокурорские работники установили, что 27 контейнерных площадок в городе Новосиль, а также в селе Вяжи-Заверх и деревне Одинок не отвечают требованиям закона. Так, прокурор в иске указал, что такие площадки,  независимо от видов мусоросборников, должны иметь подъездные пути и водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод.

Кроме того, они должны быть оборудованы ограждением, чтобы мусор с площадок не разносился по округе. Оборудование мест накопления отходов является обязанностью их собственников или организаций, в управлении которых они находятся, отметил прокурор. Изучив представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Местных чиновников обязали оборудовать 27 контейнерных площадок в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Впрочем, пока это решение в силу не вступило, оно может быть обжаловано.

ИА «Орелград»

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