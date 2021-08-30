На выходных в Орловской области два раза сбивали пешеходов

В Верховье под колеса автомобиля попала 4-летняя девочка.

За прошедшие выходные в Орловской области автомобилисты дважды сбивали пешеходов, сообщает ГИБДД.

В субботу в 17.45 в поселке Верховье четырехлетняя девочка неожиданно вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. 23-летний водитель «Фольксваген Поло» не успел среагировать и сбил ребенка. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В воскресенье в 20.10 в Орле 48-летний водитель «Шкода Фабиа» двигался по улице Московской в сторону Старомосковской. В этот момент 54-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. В этом ДТП пассажир также был госпитализирован с травмами.

ИА «Орелград»