На выходных в Орловской области два раза сбивали пешеходов

30.8.2021 | 15:21 Новости, Происшествия

В Верховье под колеса автомобиля попала 4-летняя девочка.

За прошедшие выходные в Орловской области автомобилисты дважды сбивали пешеходов, сообщает ГИБДД.

В субботу в 17.45 в поселке Верховье четырехлетняя девочка неожиданно вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. 23-летний водитель «Фольксваген Поло» не успел среагировать и сбил ребенка. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В воскресенье в 20.10 в Орле 48-летний водитель «Шкода Фабиа» двигался по улице Московской в сторону Старомосковской. В этот момент 54-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. В этом ДТП пассажир также был госпитализирован с травмами.

ИА «Орелград»

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