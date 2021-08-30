Почетные гости посетили день рождения Долгого

Должанский район Орловской области отпраздновал 93-летие.

В субботу, 28 августа, Должанский район в присутствии почетных гостей отпраздновал свое 93-летие. Праздник посетили председатель областного Совета Леонид Музалевский и депутат Олег Бушля, сообщает пресс-служба облсовета.

Торжество началось с автопробега по недавно отремонтированной дороге до Курской области. После этого произошло возложение цветов к братской могиле, которая напоминает о 4,5 тысячах должанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Продолжилось мероприятие в местном культурно-досуговом центре. Здесь состоялось награждение местных граждан, отличившихся в своих сферах деятельности. Они получили почетные грамоты орловского Облсовета. В завершение прошел праздничный концерт, на котором выступили местные творческие коллективы.

В ходе праздника почетные гости говорили заслуженные и теплые слова в адрес Должанского района. В своем обращении к жителям Леонид Музалевский отметил:

«Я познакомился с историей вашего края и хочу отметить, что во все времена должанцы самоотверженно трудились на благо Родины, в судьбоносные моменты истории героически вставали на её защиту. Уверен, что инициативность и целеустремлённость помогут вам добиться высоких результатов и достижения намеченных целей. Особые слова благодарности — ветеранам, чьё поколение заложило прочный фундамент сегодняшних достижений. К сожалению, в Должанском районе остался единственный свидетель страшных событий Великой Отечественной войны — Иван Кузьмич Фомин. Низкий ему поклон, здоровья и долгих лет! Пусть в каждом доме всегда будут мир и достаток, а в районе — дела и начинания будут иметь развитие и успех!».

ИА «Орелград»