Прокуратура изучит причину химического запаха в воздухе Орла

28 и 29 августа на едкий запах жаловались даже на Знаменке

Орловская областная прокуратура начала искать источник удушающего запаха, на который жаловались жители Орла в выходные 28 и 29 августа. О начале проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вчера в Заводском районе весь вечер и ночью очень сильно пахло газом, или химией, где-то был выброс в атмосферу этой гадости, травят людей, с Маслозавода обычно так не пахнет, скорее всего с Бывшего завода Кока колы, там сейчас линолеум выпускают, а мы и маленькие дети дышим этим удушающим угарным газом», — написала орловчанка во «ВКонтакте» утром 30 августа.

Её слова подтвердили и другие местные жители. На вонь жаловались также в Советском районе города.

В областной прокуратуре заявили, что к проверке причины загрязнения воздуха привлекут контролирующие органы.

ИА «Орелград»