Прокуратура изучит причину химического запаха в воздухе Орла

30.8.2021 | 17:46 Новости, Общество

28 и 29 августа на едкий запах жаловались даже на Знаменке

Орловская областная прокуратура начала искать источник удушающего запаха, на который жаловались жители Орла в выходные 28 и 29 августа. О начале проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вчера в Заводском районе весь вечер и ночью очень сильно пахло газом, или химией, где-то был выброс в атмосферу этой гадости, травят людей, с Маслозавода обычно так не пахнет, скорее всего с Бывшего завода Кока колы, там сейчас линолеум выпускают, а мы и маленькие дети дышим этим удушающим угарным газом», — написала орловчанка во «ВКонтакте» утром 30 августа.

Её слова подтвердили и другие местные жители. На вонь жаловались также в Советском районе города.

В областной прокуратуре заявили, что к проверке причины загрязнения воздуха привлекут контролирующие органы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования