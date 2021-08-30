СКР начал проверку информации о казнях на Орловщине в годы войны

Следователям поручено найти очевидцев преступлений и родственников погибших.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организована доследственная проверка по фактам расстрела нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны мирного населения в Орловской области. Такая информация опубликована на официальном сайте СКР. Проверка началась после того, как УФСБ России по Орловской области рассекретило материалы о тех страшных событиях.

«Из архивных данных следует, что в немецком карательном отряде под названием «Украинская компания», созданном в июне 1942 года и численностью около 50 человек, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», сдавшийся в плен в 1941 году, — говорится в сообщении СКР. — В руководство отряда входили — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В 1943 году также были получены показания о расстрелах членами карательного отряда «Украинская компания», которым командовал «Гетман» мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года, в том числе жителей д.Пешково, д.Сенак, п. Веселый, д.Узкая, д.Каменка и других населенных пунктов – стариков, женщин, детей».

Сообщается, что на место предполагаемого расстрела и захоронения, расположенного в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области, уже выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Павлом Ермаковым. В ходе осмотра места происшествия уже обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. Найденные останки затем будут направлены на судебно-медицинские и генетические экспертизы.

«УФСБ России по Орловской области поручено установление очевидцев преступления, родственников погибших, — сообщает СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

ИА «Орелград»