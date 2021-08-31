Двум третям орловского контейнерного парка требуется замена или ремонт

31.8.2021 | 16:39 ЖКХ, Новости

УК «Зеленая роща» закупит 200 контейнеров и 10 бункеров.

По результатам инвентаризации, которую в июле провела управляющая компания «Зеленая роща», двум третям контейнеров требуется замена или ремонт. По словам директора предприятия Александра Муромского, для решения этой проблемы потребуется более 200 миллионов рублей.

В настоящий момент принято решение о закупке 200 мусорных контейнеров и 10 бункеров.

Кроме того, компания создала собственный ремонтный цех. За недолгое время работы удалось отремонтировать 60 контейнеров и 5 бункеров.

ИА «Орелград»

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