Двухлетний мальчик и 14-летний подросток получили травмы в орловских ДТП

31.8.2021 | 11:14 Новости, Происшествия

Оба происшествия произошли в Орловской области.

За минувшие сутки в Орловской области произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, сообщает ГИБДД.

В одно из них попал двухлетний ребенок. Это произошло вчера в 16.30 во Мценске. 39-летний мужчина на ВАЗ 2112 столкнулся со своим ровесником, который ехал на «Хендэ».

В результате травмы получил не только водитель ВАЗа, но и двухлетний мальчик, которого он вез. Инцидент произошел на перекрестке улиц Рылеева и Гагарин.

А в Ливенском районе 14-летний подросток потерял управление над мотоциклом  «ORION» и влетел в автомобиль «Лада Гранта», на котором ехал 43-летний мужчина. Это случилось в 14.35 на грунтовой дороге от села Сергеевское в сторону села Троицкое.

Парень получил повреждения. Прав на управление мотоциклом он не имел. Несколькими днями ранее «Орелград» сообщал о похожем происшествии в Глазуновке. Тогда так же пострадал 14-летний мотоциклист, врезавшийся в мотоблок.

ИА «Орелград»

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