На трассе «Орел-Брянск» произошли две аварии

31.8.2021 | 14:14 Новости, Происшествия

Оба водители обошлись без госпитализации.

Вчера, 30 августа, на трассе «Орел-Брянск» произошло два ДТП, сообщило ГИБДД.

В 07.10 в 15 километрах от Орла 31-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с автобусом, которым управлял 60-летний водитель. Водитель легкового автомобиля получил травмы.

А в 16.15 еще одно происшествие произошло в 54 километрах от города. 38-летняя женщина на «Рено Аркана» врезалась в автомобиль ВАЗ 2115. Водитель не пострадала, но в ее салоне находилась еще одна женщина, 35 лет. Она получила травмы.

ИА «Орелград»

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