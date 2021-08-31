На трассе «Орел-Брянск» произошли две аварии

Оба водители обошлись без госпитализации.

Вчера, 30 августа, на трассе «Орел-Брянск» произошло два ДТП, сообщило ГИБДД.

В 07.10 в 15 километрах от Орла 31-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с автобусом, которым управлял 60-летний водитель. Водитель легкового автомобиля получил травмы.

А в 16.15 еще одно происшествие произошло в 54 километрах от города. 38-летняя женщина на «Рено Аркана» врезалась в автомобиль ВАЗ 2115. Водитель не пострадала, но в ее салоне находилась еще одна женщина, 35 лет. Она получила травмы.

ИА «Орелград»