Клычков занял предпоследнее место в Национальном Рейтинге Губернаторов

Исследование охватывало июль-август 2021 года.

Орловский губернатор Клычков занял 84-е из 85 мест в Национальном Рейтинге Губернаторов, опубликованном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Из положительных итогов работы губернатора эксперты выделяют получение федерального кредита на 8,9 млрд рублей под 0,1% годовых, а также аграрные успехи региона.

В то же время ближайшие перспективы Клычкова оцениваются более чем пессимистично:

«Что касается политических перспектив главы региона, то здесь мнение многих экспертов почти солидарно: после выборов в Госдуму Андрей Клычков (он – на 5-й строчке в федеральном списке кандидатов КПРФ) покинет губернаторский пост, и расстанется он с ним, насколько можно судить, с чувством облегчения. Ряд экспертов полагают, что застой в экономике, провалы в социальной сфере, коррупционные скандалы делают переход губернатора в нижнюю палату парламента более чем вероятным. Некоторые наблюдатели обратили внимание и на аккаунты орловского губернатора в соцсетях, судя по которым федеральная политическая повестка его занимает куда больше, чем региональная. Среди экспертов широко распространено представление, что эпоха КПРФ на Орловщине, входившей в «красный пояс» ещё на заре современного периода российской истории, на Андрее Клычкове завершается, и следующим губернатором будет либо беспартийный технократ, либо «единоросс». Сентиментальные опусы губернатора в социальных сетях о сложности поиска сверчков для пропитания подаренного сыну хамелеона совершенно не влияют на его политические и аппаратные позиции. В отличие от громких уголовных дел, открытых в последнее время против его сподвижников. Например, мэра Орла Юрия Парахина или бывшего начальника орловского облздрава Ивана Залогина».

ИА «Орелград»