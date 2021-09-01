На улице Гагарина в Орле нашли археологический объект

Вновь выявленный объект включен в соответствующий перечень.



Областные власти издали приказ о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области. Из документации следует, что он обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. Речь идет об объекте, который включен в перечень под наименованием «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Гагарина, дом 16». Уже утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 121,99 метра, его площадь составляет 920,6 квадратных метра. В этих границах установлен особый режим использования земельного участка. Так, запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Под запрет попали вывоз грунта, распахивание земли плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия.

Кроме того, запрещено разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иное) и предметов материальной культуры без специального разрешения на проведение археологических работ (открытого листа). С другой стороны, разрешается установка информационных знаков и указателей, проведение мониторинга и землеустроительных работ, доступ к памятнику археологии, проектирование и проведение охранных мероприятий.

Разрешено и проведение научно-исследовательских археологических работ в случае, если они официально согласованы в установленном действующим законодательством порядке. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области распорядилось принять меры по охране выявленного объекта до принятия решения о включении (отказе во включении) его в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

ИА «Орелград»