В Орле изменят закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества

Изменения коснутся и правил проведения поисковых работ в Орловской области.

Облсовет народных депутатов в первом чтении одобрил проект внесения поправок в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества и о проведении поисковых работ на территории Орловской области». В частности, проектом предлагается расширить спектр полномочий как регионального правительства, так и его структур. Например, к полномочиям правительства предлагается отнести утверждение перечня муниципальных образований Орловской области, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Дело в том, что на таких территориях могут находиться непогребенные останки советских воинов, погибших в боях на орловской земле. Кроме того, правительство наделено правом принятия нормативного правового акта, определяющего порядок проведения поисковых работ на территории региона и осуществления контроля за их проведением. Дополнительные полномочия получат и структурные подразделения обладминистрации, в частности, управление по государственной охране памятников.

К числу таких функций отнесено осуществление мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, обеспечение захоронения и перезахоронения их останков, формирование поименных списков павших воинов, останки которых погребены в воинских захоронениях на территории Орловской области. Также чиновники наделены правом принятия решения о перемещении и последующем захоронении останков погибших в случаях, если они обнаружены на земельных участках простых граждан. Впрочем, в отдельных случаях такие захоронения могут быть оставлены на месте, но они должны обрести официальный статус и встать под охрану государства.

ИА «Орелград»