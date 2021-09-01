В Орле на торги выставили проблемный дом

Ведется поиск подрядчика для завершения строительства дома на Бурова.



Извещение о проведении тендера опубликовала в государственной информационной системе закупок унитарная некоммерческая организация «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Победитель открытого электронного аукциона получит право на выполнение подрядных работ по завершению строительства многоквартирного жилого дома по улице Бурова, 46 в городе Орле (II этап строительства). Начальная цена контракта установлена в размере 76,5 миллиона рублей.

Поясним, указанный дом является одним из восьми проблемных объектов долевого строительства, которые на сегодня включены областными властями в официальный перечень. Его возводила компания «Промжилстрой», которая в конце 2019 года была признана банкротом. Пострадавшими стали около 170 дольщиков. В начале этого года была произведена государственная регистрация уступки прав договора передачи земельного участка с находящимися на нем «неотделимыми улучшениями» и обязательств застройщика, заключенного между ООО «Промжилстрой» и УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства».

Затем фонд заключил договор на проведение обследования технического состояния объекта капитального строительства с компанией «Гражданпроект». Летом в рамках заключенного договора проектно-изыскательские работы были завершены, подготовлен сводный сметный расчет стоимости завершения строительства. По данным областных властей, «Орелгосэкспертиза» выдала положительное заключение государственной экспертизы о достоверности проектно-сметной документации УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Кроме того, в рамках договоров на технологическое присоединение, заключенных с МУП ВКХ «Орелводоканал» и АО «Газпром газораспределение Орел», в августе стартовали работы по подключению к газовым, водопроводным и канализационным сетям.

ИА Орелград