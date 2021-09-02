Орловчанка спасла от наказания сбившего ее водителя автобуса

Женщина примирилась с обидчиком, получив от него крупную компенсацию.

Решение по уголовному делу вынес Советский районный суд города Орла. В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, обвинялся местный житель. Органами предварительного следствия было установлено, что в марте 2021 года он совершил ДТП, в результате которого пострадал человек. Произошло это в Орле около 13 часов дня. Подсудимый находился за рулем технически исправного автобуса ПАЗ. Он следовал по улице Октябрьской в направлении улицы Красноармейской.

В районе дома №42 на Октябрьской водитель проявил неосторожность и не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть по «зебре». Автобус двигался со скоростью около 20 км/ч. Водитель то ли не успел затормозить, то ли не стал делать этого вообще. В результате автобус сбил женщину, которая получила тяжелые травмы. Эксперты позднее классифицировали их как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Когда материалы следствия поступили в суд, потерпевшая подала письменное заявление с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении водителя в связи с примирением сторон. Она заявила, что материальный ущерб ей возмещен полностью, поэтому претензий к подсудимому она не имеет. Сам подсудимый также просил прекратить уголовное дело. Он пояснил, что загладил причиненный вред в полном размере, уплатив потерпевшей 300 тысяч рублей.

Против закрытия дела возражал только государственный обвинитель. По мнению прокуратуры, «погашенные судимости по аналогичным преступлениям свидетельствуют, что назначенное подсудимому наказание было недостаточным и не способствовало его исправлению, о чем также свидетельствует и наличие привлечения его к административной ответственности за нарушение ПДД». Однако суд все-таки постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»