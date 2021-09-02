Орловская прокуратура вступилась за очередных обманутых дольщиков

2.9.2021 | 15:54 Важное, Закон и порядок, Новости

Уже вторая стройка «УниСтроя» закончилась уголовным делом.

Прокуратура Орловской области поставила на контроль уголовное дело, возбужденное за растрату средств при строительстве жилого дома, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня состоялось межведомственное совещание по вопросу защиты участников долевого строительства позиции 2 по улице Космонавтов. В настоящий момент Советский районный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное по статье «мошенничество» против учредителя и директора ООО «Унистрой-Орел».

Он обвиняется в том, что нанес обманутым дольщикам ущерб на сумму более чем 67 миллионов рублей. Прокурор Малкин потребовал от гособвинителя отстоять в суде права граждан.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль еще одно уголовное дело, касающееся ООО «УниСтрой». Речь идет о строительстве жилого дома по позиции 4 по улице Космонавтов.  В период с 2016 по 2021 годы компания заключала договора с участниками долевого строительство, принимала платежи и переводила их на расчетные счета подконтрольных организаций. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере».

ИА «Орелград»

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