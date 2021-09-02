Орловская прокуратура вступилась за очередных обманутых дольщиков

Уже вторая стройка «УниСтроя» закончилась уголовным делом.

Прокуратура Орловской области поставила на контроль уголовное дело, возбужденное за растрату средств при строительстве жилого дома, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня состоялось межведомственное совещание по вопросу защиты участников долевого строительства позиции 2 по улице Космонавтов. В настоящий момент Советский районный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное по статье «мошенничество» против учредителя и директора ООО «Унистрой-Орел».

Он обвиняется в том, что нанес обманутым дольщикам ущерб на сумму более чем 67 миллионов рублей. Прокурор Малкин потребовал от гособвинителя отстоять в суде права граждан.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль еще одно уголовное дело, касающееся ООО «УниСтрой». Речь идет о строительстве жилого дома по позиции 4 по улице Космонавтов. В период с 2016 по 2021 годы компания заключала договора с участниками долевого строительство, принимала платежи и переводила их на расчетные счета подконтрольных организаций. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере».

ИА «Орелград»