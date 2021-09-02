Рыбаков потребовал наказать директора школы №19 за незаконную агитацию

Депутату не понравились обвинения в бездействии, которые директор озвучил во время школьной линейки

Депутат городского совета Орла Игорь Рыбаков написал в прокуратуру заявление на директора школы №19 Александра Быковского, который во время линейки 1 сентября обвинил Рыбакова и других политиков в безразличном отношении к школе.

Депутат обвинил Быковского в незаконной агитации. По мнению Рыбакова, таковой считаются не только призывы голосовать за конкретного человека, но и попытка отговорить избирателей от голосования.

Политик также отметил, что Быковский сам является членом партии «Единая Россия» и баллотируется в орловский облсовет.

Напомним, 1 сентября директор школы №19 публично заявил, что депутаты никак не помогали заведению. Это произошло во время торжественной линейки, на которую пришли Игорь Рыбаков и другие депутаты.

ИА «Орелград»