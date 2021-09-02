В Спасском-Лутовинове наградят тургеневский дуб

Главная достопримечательность заповедника победила в национальном конкурсе.

Завтра, в пятницу, тургеневский дуб будет награжден как победитель национального конкурса «Российское дерево года 2021», сообщает музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».

Мероприятие пройдет в День памяти И.С.Тургенева и примет множество почетных гостей, включая губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Кстати, ровно год назад эксперты Центра Древесных Экспертиз НПСА «Здоровый лес» исследовали дерево, и им удалось установить точный возраст дуба: 198 лет. Эта информация имеет большое краеведческое значение, так как косвенно подтверждает легенду о том, что саженец дуба был посажен лично Тургеневым, когда тот был подростком.

ИА «Орелград»