Вспышка АЧС произошла под Орлом

Карантин экстренно введен на территории Болховского района.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней. Карантин введен на основании протокола испытаний патологического материала от умерших свиней, проведенных специалистами Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Кроме того, представление о введении ограничений подало областное управление ветеринарии.

Из текста указа следует, что эпизоотический очаг АЧС находится в хозяйственной постройке на земельном участке вблизи поселка Успенский Ямского сельского поселения Болховского района Орловской области. Иными словами, болезнь поразила свиней, содержащихся на личном подворье. Угрожаемая зона установлена в радиусе 20 километров от границ частного свинарника. В нее вошли территории Ямского, Медведковского, Гнездиловского, Боровского, Сурьянинского, Бориловского, Однолуцкого, Злынского, Новосинецкого, Багриновского, Михневского, Хуторского и Герасимовского сельских поселений Болховского, а также город Болхов.

На этих территориях введены наиболее строгие ограничения. Так, на период действия карантина запрещен вывоз свиней из угрожаемой зоны (исключение сделано для хозяйств, отнесенных к компартменту IV), реализация свиней и продуктов убоя, вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства. Запрещено вывозить за пределы угрожаемой зоны оборудование и инвентарь, используемые при содержании свиней.

Под запрет попало проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней. Кроме того, на территории угрожаемой зоны нельзя заготавливать и вывозить корма, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 градусов, обеспечивающую их обеззараживание.

Также запрещены все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Как ранее писал «Орелград», в июле текущего года два очага АЧС были обнаружены в Хотынецком и Знаменском районах Орловской области. Вирус был выявлен у павших диких кабанов. На этих территориях действует карантин, власти распорядились провести отчуждение свиней у населения. Изъятых животных ликвидируют бескровным способом, а их трупы сжигают.

ИА «Орелград»