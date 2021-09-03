Орловец ответил перед судом за подаренный ему снаряд

Дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области.

Житель Верховского района Орловской области получил обвинительный приговор, вынесенный по ч.1 ст.222.1 УК РФ. Иными словами, это было уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Примечательны обстоятельства случившегося. Как пояснили в пресс-службе Верховского райсуда, было установлено, что в мае 2021 года подсудимый обратился к своему знакомому с необычной просьбой.

Дело в том, что незадолго до этого приятель нашел снаряд времен Великой Отечественной войны и спрятал его в своем сарае. Кстати, по закону о своей находке селянин должен был сообщить в полицию. Подсудимый попросил знакомого отдать найденный снаряд ему, на что последний согласился. Молодой человек сунул боеприпас в мешок, отнес его к дому своего брата и спрятал его под деревом.

Таким образом, говорят в суде, он незаконно приобрел и хранил запрещенное к свободному обороту на территории Российской Федерации взрывное устройство. Снаряд был обнаружен и изъят сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Находку отправили на экспертизу. Она и показала, что снаряд был изготовлен в период Второй мировой войны. Боеприпас оказался отечественным. Кстати, он до сих пор пригоден для производства взрыва.

В судебном заседании орловец свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, что давало ему право на смягчение приговора. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно со штрафом в размере 8000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»