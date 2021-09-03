В Орле водитель сжег комплекс видеофиксации нарушений ПДД

Суд вынес обвинительный приговор орловцу за повреждение чужого имущества.

Необычный уголовный процесс завершился в суде Заводского района города Орла. Как пояснили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

Инцидент произошел в марте 2021 года. Тут в суде пояснили, что у подсудимого имелись штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные передвижным комплексом видеофиксации нарушений ПДД. Прибор был установлен на улице Городской. Злоумышленник решил его уничтожить. Возможно, он делал это из злости, а может, думал, что ему удастся «замести следы».

Сначала преступник принесенным с собой молотком разбил стекло вандалозащитного сейфа, в котором находился передвижной комплекс видеофиксации нарушений. Затем покрыл сейф монтажной пеной, сунул внутрь кожаную куртку, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки. Когда пламя разгорелось, злоумышленник скрылся с места преступления.

Потерпевшей стороной было признано казенное учреждение «Орелтранссигнал», которому принадлежал уничтоженный прибор. Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью и в содеянном раскаялся. При вынесении решения суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления и явку с повинной. В результате поджигатель получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлением. Точная сумма не называется, но в суде заверили, что размер ущерба был подтвержден заключением эксперта и рассчитан с учетом физического эксплуатационного износа имущества без учета повреждений в результате поджога. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»