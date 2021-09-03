В Орловской области начали работать примирители

Процедура примирения призвана упростить разрешение споров и конфликтов.

В Орловской области заработал институт судебного примирения. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного суда. Подробно о новой процедуре рассказала председатель облсуда Елена Суворова в ходе встречи с орловскими правозащитниками. По ее словам, примирительная процедура может проходить на любой стадии судебного разбирательства, в том числе на стадии исполнения судебного акта.

Новый механизм появился в конце 2019 года, когда Пленум Верховного суда России утвердил его регламент. Сам институт создан «в целях содействия мирному урегулированию споров в административном и гражданском судопроизводстве». Судебные примирители — это судьи в отставке, имеющие большой практический опыт работы. В список судебных примирителей Орловской области включены пять человек: Александр Володин, Марина Старых, Владимир Волков, Светлана Ларионова и Любовь Семионкина.

Как уточняют специалисты, судебное примирение для его участников является бесплатным, а труд примирителя оплачивается из бюджета. По сути, примирители помогают сторонам найти общий язык. В Орловской области на сегодня проведен пока только один такой «процесс». В июле 2021 года в Советском районном суде города Орла было заключено мировое соглашение с участием судебного примирителя. Это был спор об определении места жительства несовершеннолетних детей и взыскании алиментов в их пользу.

Как пояснили в облсуде, участники конфликта при помощи судебного примирителя приняли взаимовыгодное решение, оформив его мировым соглашением. Суду оставалось лишь его утвердить. Кстати, комментируя происшедшее, пресс-служба Советского райсуда отметила, что процедура примирения проводится прямо в судах. Примирители вправе знакомиться с материалами дела. Никуда за стены переговорной информация не уйдет, все строго конфиденциально.

Стороны участвуют в судебном примирении добровольно, а кандидатура примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Если не нравится один кандидат, можно выбрать другого, но надо помнить, что их круг ограничен. Если ни одна из кандидатур не устроит хотя бы одну из сторон, разрешать спор придется в рамках обычного процесса. На основании первого опыта орловские судьи говорят: даже с учетом оплаты труда судебных примирителей из бюджета, процедура выгодна всем — и спорящим сторонам, и государству, а, значит, и налогоплательщикам.

ИА «Орелград»