У орловских селян отберут и уничтожат животных

Суровые меры призваны остановить распространение АЧС по региону.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился осуществить изъятие свиней и продукции из свинины в хозяйствах, попавших в границы угрожаемой зоны. Как ранее писал «Орелград», очаг африканской чумы свиней был выявлен в частном хозяйстве жителя поселка Успенского Ямского сельского поселения Болховского района. Свинарник официально признан эпизоотическим очагом по АЧС. Карантин введен на территориях, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе 20 километров от границ эпизоотического очага.

Именно там специалисты в ближайшее время будут проводить подворовые обходы и изымать у селян свиней. Животные подлежат уничтожению. Их трупы будут сожжены. Изъятые продукты животного происхождения, полученные от свиней, также подлежат полному уничтожению в соответствии с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов». Гражданам, которые попытаются скрыть от изъятия и уничтожения свиней и продукты из свинины, грозит административная ответственность.

В угрожаемую по АЧС зону, где будет происходить изъятие, указом губернатора включены территории в пределах административных границ Ямского, Медведковского, Гнездиловского, Боровского, Сурьянинского, Бориловского, Однолуцкого, Злынского, Новосинецкого, Багриновского, Михневского, Хуторского и Герасимовского сельских поселений, а также райцентр Болхов. Считается, что предпринимаемые меры помогут не допустить распространения АЧС на другие территории.

Управлению ветеринарии Клычков поручил утвердить состав комиссии для осуществления изъятия свиней и продуктов животного происхождения, полученных от свиней. Владельцам изъятых для убоя животных по закону положена денежная компенсация. Средства на это будут выделены из резервного фонда правительства Орловской области. Добавим, что власти региона уже много лет призывают крестьян перейти на альтернативные формы животноводства и разводить, например, овец, коз или кроликов, которым АЧС не страшна.

ИА «Орелград»