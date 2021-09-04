В России впервые отпразднуют Собор Орловских святых

4.9.2021 | 8:00 Новости, Общество

Центром первых в истории торжеств станет орловский райцентр Болхов.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ,  8 сентября в России впервые отпразднуют Собор Орловских святых, а первое празднование торжественно пройдет в городе Болхове. Отметим, что дату этого праздника утвердил Священный Синод Русской Православной Церкви. Программа мероприятий уже известна. Торжества стартуют с утренней Божественной литургии, которую в  Спасо-Преображенском соборе совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон.

По окончании службы будет совершен молебен «Всем святым, в земле Орловской просиявшим». Также будут освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. На 11 часов назначен  чин освящения памятника святителю Николаю Чудотворцу, который, как уже писал «Орелград», на днях был установлен возле Спасо-Преображенского собора Болхова. После этого будет дан старту праздничному концерту. Также гостям праздника обещают устроить трапезу.

Напомним, что в первоначальный состав Собора Орловских святых включены: преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский). В дальнейшем список будет расширяться.

Ранее Орловская митрополия РПЦ также сообщала, что малый крестильный храм на территории Ахтырского кафедрального собора Орла, посвященный Собору Орловских святых, был расписан в течение нескольких месяцев 2021 года. 15 июля, после Божественной литургии в день празднования Ахтырской иконе Божией Матери, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин малого освящения этого храма.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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