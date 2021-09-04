Всероссийский фестиваль русского народного танца проведут в Орле

Прием заявок на участие в фестивале-конкурсе уже стартовал.

Кафедра хореографии Орловского государственного института культуры объявила о старте приема заявок на участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе русского народного танца «Храним наследие России». Он пройдет 26-28 ноября 2021 года в Орле. Как отмечают организаторы, проведение подобных форумов имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны. Так, для хореографических коллективов в настоящее время это едва ли не единственная возможность поделиться своими проблемами и творческими достижениями.

Организаторы напоминают, что русский народный танец является неотъемлемой составной частью национальной культуры. Обмен знаниями о танцевальной культуре своих регионов в этом смысле обретает дополнительное значение – у участников появляется возможность показать как можно большему количеству зрителей величие национальной культуры России. Добавим, что в рамках проекта будут проведены показательные уроки и мастер-классы ведущих специалистов в области русского народного танца.

Организаторы утвердили положение о проведении фестиваля-конкурса и его примерную программу. Местом проведения станет Орловский государственный институт культуры, основной площадкой — концертный зал ОГИК. В фестивале могут принять участие хореографические коллективы и солисты школ искусств, средних специальных и высших учебных заведений искусств и культуры, а также любительские коллективы, независимо от их ведомственной принадлежности. Предусмотрено несколько номинаций в зависимости от возраста участников и формы участия: это может быть соло, дуэты, малые формы (от 3 до 7 человек) и ансамбли (от 8 и более человек). Каждый сможет представить от одной до пяти хореографических композиций в каждой номинации и возрастной группе. При этом члены жюри рассмотрят каждый танцевальный номер отдельно.

ИА «Орелград»