Долги орловского бизнеса превысили 60 миллиардов рублей

Орелстат рассказал о финансовых результатах деятельности организаций.

Как сообщает Орелстат, на начало июля 2021 года совокупная кредиторская задолженность организаций Орловской области составила 60,978 миллиарда рублей. Данный показатель на 23,7 процента меньше по сравнению с аналогичной датой 2020 года. В то же время статистики отмечают, что просроченная задолженность составляет 3,437 миллиарда рублей, или 5,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Доля «просрочки» по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,1 процентных пункта.

Статистики также проанализировали размер и структуру просроченной кредиторской задолженности орловских организаций по видам экономической деятельности. Безусловным лидером является сельское хозяйство. «Просрочка» орловских аграриев на отчетную дату превысила 1,81 миллиарда рублей, то есть на их долю приходится почти 53 процента всех вовремя не исполненных кредитных обязательств.

Более 1,08 миллиарда рублей просроченной кредиторской задолженности накопили предприятия региона, работающие в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха. Впрочем, у медали есть и обратная сторона. По подсчетам Орелстата, дебиторская задолженность (это когда партнеры задолжали самим предприятиям) в Орловской области на начало июля сложилась в сумме 66,283 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 15,3 процента. Объем просроченной дебиторской задолженности составляет 1,393 миллиарда рублей, или 2,1 процента от ее общего объема.

ИА «Орелград»