Двое орловских водителей поплатились за езду по «встречке»

Оба ДТП произошли на трассах в Орловской области.

В субботу в 15.05 60-летний водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован после ДТП на трассе «Змиевка-Тросна». Пожилой мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Фотон».

А в воскресенье в 20.00 54-летний водитель «Лада Гранта» врезался в «Киа Рио», которым управлял 43-летний мужчина. Причина ДТП та же – езда по полосе встречного движения. Происшествие произошло на трассе «Орел-Тамбов». Водитель «Лады» и его 33-летняя спутница получили травмы.

ИА «Орелград»