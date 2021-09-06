Двое орловских водителей поплатились за езду по «встречке»

6.9.2021 | 16:42 Новости, Происшествия

Оба ДТП произошли на трассах в Орловской области.

В субботу в 15.05 60-летний водитель автомобиля ВАЗ был госпитализирован после ДТП на трассе «Змиевка-Тросна». Пожилой мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Фотон».

А в воскресенье в 20.00 54-летний водитель «Лада Гранта» врезался в «Киа Рио», которым управлял 43-летний мужчина. Причина ДТП та же – езда по полосе встречного движения. Происшествие произошло на трассе «Орел-Тамбов». Водитель «Лады» и его 33-летняя спутница получили травмы.

ИА «Орелград»

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