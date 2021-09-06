Оставшимся без аттестатов орловским школьникам дали второй шанс

В регионе стартуют экзамены для тех, кто не сумел их сдать вместе со всеми.

В Орловской области в сентябре выпускники 9-х и 11-х классов повторно сдадут экзамены. Как уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования, речь идет о тех учениках, которые провалили испытания в основной период и остались без аттестатов или не смогли сдать экзамены из-за болезни. Для них государство предусмотрело дополнительный период сдачи госэкзаменов, по итогам которого они все-таки могут получить заветный документ. Время на подготовку у них было.

По информации Центра, выпускники 11-х классов по 15 сентября будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). На испытания по русскому языку записались семь человек, по математике – 15. Экзамены пройдут в двух пунктах, организованных на базе лицея №4 города Орла и Нарышкинской средней школы при исправительном учреждении.

«Требования к пункту проведения ГВЭ для новой категории участников аналогичны требованиям к пунктам проведения ЕГЭ: наличие онлайн видеонаблюдения, металлодетекторов и подавителей сигналов мобильной связи, — пояснили в Центре. — Члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели, присутствующие в ППЭ, будут следить за ходом экзамена и не допускать нарушений при его проведении».

Девятиклассники, не получившие аттестат, тоже примут участие в сентябрьском периоде государственной итоговой аттестации (ГИА). В те же сроки они будут сдавать и пересдавать экзамены по русскому языку и математике. Осенняя экзаменационная кампания будет проходить по аналогии с основным периодом ГИА. Каждую работу будут проверять по два независимых эксперта из предметных комиссий.

ИА «Орелград»